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Грузовик насмерть сбил дорожника, который ремонтировал трассу

Киев • УНН

 • 15014 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Одесской области, на автодороге Киев-Одесса, грузовик сбил двух сотрудников дорожной службы, которые проводили ремонтные работы трассы. Один из дорожников погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной прокуратуры.

Грузовик насмерть сбил дорожника, который ремонтировал трассу

Так, ДТП произошло сегодня вблизи поселка Ревовое в Ширяевском районе.

"Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не избрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, совершил наезд на работников дорожной службы, проводившие ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, его 40-летнего коллегу госпитализировали в медучреждение с травмами.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В результате ДТП один человек погиб, еще один травмирован и доставлен в больницу.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил мужчину, в момент, когда тот фотографировал ДТП, которое произошло при его участии.

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