В Сумской области погиб в ДТП замначальника управления облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко в Facebook.
По данным полиции, авария произошла вечером в воскресенье на автодороге Сумы-Полтава на 47 км.
"Автомобиль" Хюндай Элантра "двигался из г.Сумы в сторону г.Тростянец. Предварительно, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет", - говорится в сообщении.
Пассажир 1977 г.р., заместитель начальника управления коммунального имущества Сумского облсовета, и водитель 1978 г.р., погибли на месте. Еще один пассажир 1985 г.р. доставлен в Тростянецкую районную больницу.
По факту ДТП начато следствие по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Харьковской области автомобиль сбил другую машину, которую толкали три человека.