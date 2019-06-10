На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП: водитель уснул за рулем

"Под Киевом по трассе Киев-Харьков, на 55 км в направлении Киева в пределах Барышевского района произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли две женщины. Предварительно, 51-летний водитель уснул за рулем и выехал на проезжую часть, где совершил наезд на отбойник, который прошел через салон автомобиля и смертельно травмировал двух пассажирок 40 и 60 лет", - указали в полиции.

Водитель сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, добавили правоохранители.

Автомобиль находится на штрафплощадке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сумской области погиб в ДТП заместитель начальника управления облсовета.