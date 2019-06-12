У Донецькій області прокурор збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Маріуполі співробітник прокуратури збив пішохода. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Прокурор на Mitsubishi Outlander збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.
В результаті ДТП жінка 1966 року народження потрапила до лікарні зі струсом головного мозку та переломом основи черепа.
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Наразі розпочато досудове розслідування (ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху).
Як повідомляв УНН, у Сумах повідомлено про підозру поліцейському, через якого у ДТП постраждали 8 осіб.