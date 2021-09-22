У Добкина больше шансов стать мэром Харькова – политический эксперт

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128396 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144304 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120358 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117945 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 151409 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123913 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166801 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143450 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179770 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173055 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 47248 просмотра
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

2 марта, 20:26 • 24171 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 49198 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 26328 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 27480 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 144288 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 151402 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 312312 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 279085 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 263737 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 128387 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 125584 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 166800 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 122560 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 122429 просмотра
Актуальное
У Добкина больше шансов стать мэром Харькова – политический эксперт

У Добкина больше шансов стать мэром Харькова – политический эксперт

Киев  •  УНН

 • 19659 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Харьковчане больше одобряют Михаила Добкина, чем Игоря Терехова. Об этом в своем Facebook написала политический эксперт Светлана Кушнир, передает УНН.

Цитата

“Обращаю ваше внимание на то, что в Харькове полным ходом идет регистрация кандидатов на должность городского головы. Сами выборы, уже очевидно, пройдут в два тура в октябре — ноябре 2021 года. Главных оппонентов два: Михаил Добкин (мэр города Харькова в 2006-2010 гг.) и Игорь Терехов (и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета 2020-2021 гг.). Неожиданностей пока нет. Хотя очень хотели изыскать причину и не регистрировать Михаила Добкина, даже под это поменяли состав ТИК на более лояльный к нынешнему руководству города, но не получилось”, — прокомментировала она.

Детали

Политэксперт отмечает, что Добкин идет, как “самовыдвиженец”, и что это самый правильный вариант на данный момент.

“Сейчас любая партийная принадлежность может сыграть для него в минус, ослабляя лидерскую позицию в избирательной гонке. Да, как ни старались к Марковичу приклеить ярлыки и скандалы, как ни вливали денег в информвбросы, а все попытки ушли в „молоко“. По ходу у Добкина сейчас моральный настрой на победу в разы выше, как и уровень одобрения горожанами, чем у Игоря Терехова”, — пояснила Кушнир.

Она добавляет, что Терехов должен был уйти в отпуск, чтобы исключить использование админресурса в “предвыборной гонке”.

“По сути весь админресурс сосредоточен в руках Терехова, и именно его может использовать и противопоставить в соперничестве Игорь против Михаила. Но, пользуясь правовой казуистикой, ведь Игорь Терехов еще и секретарь Харьковского горсовета, а должность эта — выборная, Игорь Александрович ни в какой отпуск не собирается. Да и я слабо верю, что члены ТИК будут строго с секундомером отслеживать его рабочий график и потом выносить решения относительно агитации кандидата за себя любимого на рабочем месте, а не после трудового дня, как того требует закон и мораль”, — написала политэксперт.

По ее словам, из-за кампании Терехова страдают бюджетные организации Харькова.

“Пример совсем свежий про мораль и реальное управление. В городских больницах Харькова не хватает не только лекарств, врачей и нормальных условий, но и банальных... носилок (!!!). „Нет средств!“, — сказали медикам, трудитесь и не смейте даже пикнуть супротив светлейшего Игоря Александровича. Но на пиар-проекты у Терехова есть и время, и деньги. А в эти дни в Харькове количество заболевших в сутки коронавирусом перевалило за две тысячи, а госпитализации выросли на 50%. Но важнее не жизни горожан, а как бы рейтинг подтянуть, как еще больше избирателям понравиться. Будет бегемотники открывать, ленточки резать, толкать пламенные речи о любви к харьковчанам, пока последние в каретах „скорой помощи“ будут ждать (!), когда появятся свободные каталки, чтобы попасть на операционный стол или в палату интенсивной терапии. Могут и не дождаться. Но рейтинги ж важнее, драться будет за победу любой ценой”, — отметила Кушнир.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе.
Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют победителя выборов во втором туре, где вероятно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы