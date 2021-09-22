У Добкіна більше шансів стати мером Харкова - політичний експерт

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Харків'яни більше схвалюють Михайла Добкіна, ніж Ігоря Терехова. Про це в своєму Facebook написала політичний експерт Світлана Кушнір, передає УНН.

Цитата

"Звертаю вашу увагу на те, що в Харкові повним ходом йде реєстрація кандидатів на посаду міського голови. Самі вибори, вже очевидно, пройдуть в два тури в жовтні - листопаді 2021 року. Головних опонентів два: Михайло Добкін (мер міста Харкова в 2006-2010 рр.) та Ігор Терехов (в.о. міського голови, секретар Харківської міськради 2020-2021 рр.). Несподіванок поки немає. Хоча дуже хотіли знайти причину і не реєструвати Михайла Добкіна, навіть під це поміняли склад ТВК на більш лояльний до нинішнього керівництва міста, але не вийшло", - прокоментувала вона.

Деталі

Політексперт зазначає, що Добкін йде, як "самовисуванець", і що це найправильніший варіант на даний момент.

"Зараз будь-яка партійна приналежність може зіграти для нього в мінус, послаблюючи лідерську позицію у виборчих перегонах. Так, як не старалися до Марковича приклеїти ярлики і скандали, як не вливали грошей в інформвкидання, а всі спроби пішли в "молоко". По ходу, у Добкіна зараз моральний настрій на перемогу в рази вищий, як і рівень схвалення городянами, ніж у Ігоря Терехова", - пояснила Кушнір.

Вона додає, що Терехов мав піти у відпустку, щоб виключити використання адмінресурсу в "передвиборній гонці".

"По суті, весь адмінресурс зосереджений в руках Терехова, і саме його може використовувати і протиставити в суперництві Ігор проти Михайла. Але, користуючись правовою казуїстикою, адже Ігор Терехов ще і секретар Харківської міськради, а посада ця - виборна, Ігор Олександрович ні в яку відпустку не збирається. Та й я слабо вірю, що члени ТВК будуть строго з секундоміром відстежувати його робочий графік і потім виносити рішення щодо агітації кандидата за себе любимого на робочому місці, а не після трудового дня, як того вимагає закон і мораль", - написала політексперт.

За її словами, через кампанії Терехова страждають бюджетні організації Харкова.

"Приклад зовсім свіжий про мораль і реальне управління. У міських лікарнях Харкова не вистачає не тільки ліків, лікарів і нормальних умов, але і банальних ... нош (!!!). "Немає коштів!", - сказали медикам, трудіться і не смійте навіть писнути проти ясновельможного Ігоря Олександровича. Але на піар-проекти у Терехова є і час, і гроші. А у ці дні у Харкові кількість захворілих на добу коронавірусом перевалила за дві тисячі, а госпіталізації виросли на 50%. Але важливіше не життя городян, а як би рейтинг підтягнути, як ще більше виборцям сподобатися. Буде бегемотники відкривати, стрічки різати, штовхати полум'яні промови про любов до харків'ян, поки останні в каретах "швидкої допомоги" будуть чекати (!), коли з'являться вільні каталки, щоб потрапити на операційний стіл або в палату інтенсивної терапії. Можуть і не дочекатися. Але рейтинги ж важливіші, битися буде за перемогу будь-якою ціною", - зазначила Кушнір.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці в серпні.
Незабаром після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують переможця виборів у другому турі, де ймовірно зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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