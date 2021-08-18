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Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика, один человек погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В Днепропетровской области произошла авария с участием четырех грузовиков. Есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.

Детали

В среду, 17 августа, примерно в 20:23 на улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровского района столкнулись четыре грузовых автомобиля: грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, грузовой автомобиль DAF, предназначенный для перевозки сыпучих зерновых культур, малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes и еще один грузовик DAF.

В результате аварии кабина грузового автомобиля DAF загорелась, однако водитель смог вовремя покинуть транспортное средство. В повреждённом грузовике Mercedes было заблокировано тело 29-летнего водителя, который погиб. В больницы города Днепр госпитализировали четырёх пострадавших, они имели травмы различной степени тяжести.

Для оказания помощи привлекли 16 спасателей и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители устанавливают детали ДТП. Как указывает местная полиция, следователем полиции Днепропетровской области назначен ряд экспертиз, в том числе экспертизы технического состояния транспортных средств. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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