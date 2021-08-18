Масштабна ДТП у Дніпрі: зіткнулися чотири вантажівки, одна людина загинула

Деталі

У середу, 17 серпня, приблизно о 20:23 на вулиці Полтавське шосе в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра зіткнулися чотири вантажні автомобілі: вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти, вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур, малотонажний вантажний автомобіль Mercedes та ще одна вантажівка DAF.

Унаслідок аварії кабіна вантажного автомобіля DAF загорілася, проте водій зміг вчасно покинути транспортний засіб. У понівеченій вантажівці Mercedes було заблоковано тіло 29-річного водія, який загинув. До лікарень міста Дніпра госпіталізували чотирьох постраждалих, вони мали травми різного ступеню тяжкості.

Для надання допомоги залучено 16 рятувальників та 4 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановлюють деталі ДТП. Як вказує місцева поліція, наразі слідчим поліції Дніпропетровщини призначено низку експертиз, у тому числі експертизи технічного стану транспортних засобів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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