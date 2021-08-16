На Хрещатику сталася ДТП з вантажівкою та легковим авто

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ДТП сталася сьогодні вдень. На фото видно, як водій вантажівки врізався у Nissan. Попередньо, вантажівка пошкодила капот автомобіля. Як повідомили УНН у поліції, встановлюються обставини події.

Додамо

У Києві за вихідні, 14-15 серпня, сталося 187 дорожньо-транспортних пригод.



Також у Київській області за минулі вихідні, 14-15 серпня, сталося понад 80 дорожньо-транспортних пригод.