На Крещатике произошло ДТП с грузовиком и легковым авто
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В центре Киева недалеко Майдана Независимости грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня днем. На фото видно, как водитель грузовика врезался в Nissan. Предварительно, грузовик повредил капот автомобиля. Как сообщили УНН в полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Добавим
В Киеве за выходные, 14-15 августа, произошло 187 дорожно-транспортных происшествий.
Также в Киевской области за минувшие выходные, 14-15 августа, произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий.