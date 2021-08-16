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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 30349 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 61363 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 89660 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 144902 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127670 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122878 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На Крещатике произошло ДТП с грузовиком и легковым авто

На Крещатике произошло ДТП с грузовиком и легковым авто

Киев  •  УНН

 • 14577 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В центре Киева недалеко Майдана Независимости грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня днем. На фото видно, как водитель грузовика врезался в Nissan. Предварительно, грузовик повредил капот автомобиля. Как сообщили УНН в полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Добавим

В Киеве за выходные, 14-15 августа, произошло 187 дорожно-транспортных происшествий.

Также в Киевской области за минувшие выходные, 14-15 августа, произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий.

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