В Днепропетровской области на вражеской взрывчатке подорвался комбайн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Криворожском районе на вражеской взрывчатке подорвался комбайн. Взрывное устройство осталось в поле после обстрела Большой Костромки русскими войсками. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
Комбайнер выехал в поле жать. Там наткнулся на вражескую взрывчатку, которая сдетонировала. Из-за взрыва поврежден комбайн.
Комбайнер не пострадал. Рядом спасатели нашли безопасные обломки от «Урагана».
Напомним
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