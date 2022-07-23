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На Київщині тракторист підірвався на залишеній окупантами міні

На Київщині тракторист підірвався на залишеній окупантами міні

Київ • УНН

 • 163014 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У селі Андріївка в Київській області тракторист підірвався на міні російських окупантів. Чоловік не постраждав. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«22 липня в селі Андріївка 53-річний працівник агрофірми проводив сільськогосподарські роботи та натрапив на протитанкову міну окупантів. Водію пощастило, він не постраждав. Ушкоджень зазнало підвісне обладнання трактора, яке під час проведення робіт знаходилось у землі», - повідомив Нєбитов.

Доповнення

Після звільнення Київської області від російських окупантів на початку квітня у регіоні час від часу стаються такі інциденти.

Так, у травні у Бучанському районі на Київщині 35-річний тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська.

У червні повідомлялося, що у Київській області на російській міні підірвався вантажний автомобіль. Водій значних ушкоджень не отримав.

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