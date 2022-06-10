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Під Києвом на російській міні підірвався автомобіль

Під Києвом на російській міні підірвався автомобіль

Київ • УНН

 • 160135 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні зранку у Київській області на російській міні підірвався вантажний автомобіль. Водій значних ушкоджень не дістав. Про це інформує ДСНС України у Київській області, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався поблизу хутора Почепин Макарівського СТГ. Рятувальники встановили, що автомобіль DAF з причепом, який був наповнений піском, підірвався на міні та загорівся. Водій значних ушкоджень не дістав.

Пожежу локалізовано о 10:29 та повністю ліквідовано о 10:53. На гасіння пожежі залучили 5 пожежників та 1 одиниця техніки.

Доповнення

У Бучанському районі на Київщині 35-річний тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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