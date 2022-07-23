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В Киевской области тракторист подорвался на оставленной оккупантами мине

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В селе Андреевка в Киевской области тракторист подорвался на мине российских оккупантов. Мужчина не пострадал. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«22 июля в селе Андреевка 53-летний работник агрофирмы проводил сельскохозяйственные работы и наткнулся на противотанковую мину оккупантов. Водителю повезло, он не пострадал. Повреждения получили подвесное оборудование трактора, которое во время проведения работ находилось в земле», - сообщил Небитов.

Дополнение

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в начале апреля в регионе время от времени происходят такие инциденты.

Так, в мае в Бучанском районе Киевской области 35-летний тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили российские войска.

В июне сообщалось, что в Киевской области на российской мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель значительных повреждений не получил.

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