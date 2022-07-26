У Дніпропетровській області на ворожій вибухівці підірвався комбайн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Криворізькому районі на ворожій вибухівці підірвався комбайн. Вибуховий пристрій залишився у полі після обстрілу Великої Костромки російськими військами. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
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Комбайнер виїхав у поле жнивувати. Там натрапив на ворожу вибухівку, яка здетонувала. Через вибух пошкоджено комбайн.
Комбайнер не постраждав. Поряд рятувальники знайшли безпечні уламки від «Урагану».
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