У Дніпропетровській області на ворожій вибухівці підірвався комбайн

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Комбайнер виїхав у поле жнивувати. Там натрапив на ворожу вибухівку, яка здетонувала. Через вибух пошкоджено комбайн.

Комбайнер не постраждав. Поряд рятувальники знайшли безпечні уламки від «Урагану».

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У селі Андріївка в Київській області тракторист підірвався на міні російських окупантів. Чоловік не постраждав.