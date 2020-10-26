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В Днепре задержали двух мужчин, которые выбили двери и препятствовали работе избирательной комиссии

В Днепре задержали двух мужчин, которые выбили двери и препятствовали работе избирательной комиссии

Киев  •  УНН

 • 10376 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Днепре задержали двух мужчин (27 и 22 лет), которые подозреваются в том, что выбили двери на одном из участков города и препятствовали работе избирательной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"25 октября около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение, что на участке в Соборном районе города Днепр неизвестные совершают хулиганские действия. Следственно-оперативная группа установила, что группа лиц пытается попасть в помещение избирательного участка, расположенного на территории школы. Во время конфликта двое мужчин выбили входную дверь в комнату, где члены избирательной комиссии осуществляли подсчет голосов, после чего скрылись с места событий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали лиц, причастных к совершению этого преступления. Это жители города Днепр 27-ми и 22-х годов.

"Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные", - добавляется в сообщении.

Так, по данному факту зарегистрировано два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Продолжается следствие.

Напомним, по состоянию на 00:00, в Украине 25 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом: было зарегистрировано 159 уголовных производств.

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