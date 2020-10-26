У Дніпрі затримали двох чоловіків, які вибили двері та перешкоджали роботі виборчої комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Дніпрі затримали двох чоловіків (27 і 22 років), які підозрюються у тому, що вибили двері на одній із дільниць міста та перешкоджали роботі виборчій комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"25 жовтня близько 9-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення, що на дільниці у Соборному районі міста Дніпро невідомі вчиняють хуліганські дії. Слідчо-оперативна група встановила, що група осіб намагається потрапити до приміщення виборчої дільниці, розташованої на території школи. Під час конфлікту двоє чоловіків вибили вхідні двері до кімнати, де члени виборчої комісії здійснювали підрахунок голосів, після чого втекли з місця подій", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали осіб, причетних до вчинення цього злочину. Це мешканці міста Дніпро 27-ми та 22-х років.
"Обох чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також в якості речового доказу поліцейські вилучили автомобіль, на якому пересувались затримані", - додається у повідомленні.
Так, за даним фактом зареєстровано два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Триває слідство.
Нагадаємо, станом на 00:00, в Україні 25 жовтня до органів поліції надійшло 5006 заяв та повідомлень, пов’язані з виборчим процесом: було зареєстровано 159 кримінальних проваджень.