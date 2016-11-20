В Днепре состоялся турнир по фигурному катанию на роликовых коньках
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 20 ноября. УНН. В пятницу в СК "Янтарный" состоялось торжественное открытие третьего Всеукраинского турнира по фигурному катанию на роликовых коньках "ROLLER Dnepr CUP 2016". Об этом УНН-Центр сообщили в Днепровской городском совете.
В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена разных возрастов из Днепра, Каменского, Краматорске и из Сум. Программа соревнований включала в себя одиночное мужское катание, одиночное женственное катание и выступления танцевальных пар.
Соревнования будут проходить на известном крытом роллердроме Днепра.
Судьи соревнований - известные спортсмены, чемпионы международных соревнований и участники олимпиады-2010 в Ванкувере - Екатерина Костенко-Талан и Роман Талан.