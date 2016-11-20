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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13998 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 28561 перегляди

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17:00 • 61468 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 196584 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 210512 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196626 перегляди

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У Дніпрі відбувся турнір з фігурного катання на роликових ковзанах

У Дніпрі відбувся турнір з фігурного катання на роликових ковзанах

Київ • УНН

 • 8372 перегляди

КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. У п'ятницю в СК “Янтарний” відбулось урочисте відкриття третього Всеукраїнського турніру з фігурного катання на роликових ковзанах “ROLLER Dnepr CUP 2016”. Про це УНН-Центр повідомили у Дніпровській міській раді.

У змаганнях взяли участь 33 спортсмени різних вікових категорій з Дніпра, Кам’янського, Краматорську та з Сум. Програма змагань включала в себе одиночне чоловіче катання, одиночне жіночне катання та виступи танцювальних пар.

Змагання проходитимуть на найвідомішому критому ролердромі Дніпра.

Судді змагань — відомі спортсмени, чемпіони міжнародних змагань та учасники олімпіади-2010 в Ванкувері — Катерина Костенко-Талан и Роман Талан.

Українські Національні Новини

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