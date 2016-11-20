У Дніпрі відбувся турнір з фігурного катання на роликових ковзанах
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. У п'ятницю в СК “Янтарний” відбулось урочисте відкриття третього Всеукраїнського турніру з фігурного катання на роликових ковзанах “ROLLER Dnepr CUP 2016”. Про це УНН-Центр повідомили у Дніпровській міській раді.
У змаганнях взяли участь 33 спортсмени різних вікових категорій з Дніпра, Кам’янського, Краматорську та з Сум. Програма змагань включала в себе одиночне чоловіче катання, одиночне жіночне катання та виступи танцювальних пар.
Змагання проходитимуть на найвідомішому критому ролердромі Дніпра.
Судді змагань — відомі спортсмени, чемпіони міжнародних змагань та учасники олімпіади-2010 в Ванкувері — Катерина Костенко-Талан и Роман Талан.