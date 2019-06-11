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В Днепре в подземном переходе женщина продавала гранаты

Киев • УНН

 • 9895 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Днепре в подземном переходе женщина продавала гранаты, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

В Днепре в подземном переходе женщина продавала гранаты

В Днепре в Новокодацьком районе, работники полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе.

У задержанной изъяли две гранаты Ф-1 с запалом. После обыска квартиры женщины, правоохранители нашли два гранатомета РПГ-26.

Задержана 52-летняя женщина ранее была судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.

"Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Согласно ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, женщине грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в столичной квартире обнаружили арсенал оружия и наркотики.

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