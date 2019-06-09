Арсенал зброї та наркотики виявили у орендованій столичній квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У ході проведення операції “Зброя та вибухівка” співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали чоловіка, якого обгрунтовно підозрюють у виготовленні та збуті наркотиків, а також незаконних операціях зі зброєю. За місцем його проживання виявлено арсенал зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
За місцем мешкання фігуранта, в орендованій квартирі, правоохоронці провели обшук та вилучили корпус гранати Ф-1 із запалом, близько 300 набоїв різного калібру, автомат Калашникова АКС-74, гвинтівки системи Мосіна, канабіс, метамфетамін та фенілнінтропропен.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, після отримання дозволу суду слідчі провели санкціонований обшук за місцем його проживання.
Правоохоронці також виявили приладдя необхідне для самостійного виготовлення наркотиків, тож припускають, що затриманий виготовляв та збував наркотичні засоби. Продавав він їх, ймовірно, через сайт.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за злочини, пов'язані з наркотиками, 33-річний киянин.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Співробітники карного розшуку встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до зберігання зброї та виготовлення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Правопорушнику загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У поліції повідомили, що після проведення відповідних експертиз буде надана додаткова кваліфікація діям правопорушника, зокрема щодо незаконного виготовлення психотропів та організації наркопритону.