Арсенал зброї та наркотики виявили у орендованій столичній квартирі

КИЇВ. 9 червня. УНН. У ході проведення операції “Зброя та вибухівка” співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали чоловіка, якого обгрунтовно підозрюють у виготовленні та збуті наркотиків, а також незаконних операціях зі зброєю. За місцем його проживання виявлено арсенал зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.