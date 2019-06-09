Арсенал оружия и наркотики обнаружили в съемной столичной квартире

КИЕВ. 9 июня. УНН. В ходе проведения операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали мужчину, которого обоснованно подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков, а также незаконных операциях с оружием. По месту его жительства обнаружен арсенал оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.