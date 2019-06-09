Арсенал оружия и наркотики обнаружили в съемной столичной квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В ходе проведения операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали мужчину, которого обоснованно подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков, а также незаконных операциях с оружием. По месту его жительства обнаружен арсенал оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
По месту жительства фигуранта, в арендованной квартире, правоохранители провели обыск и изъяли корпус гранаты Ф-1 с запалом, около 300 патронов различного калибра, автомат Калашникова АКС-74, винтовки системы Мосина, каннабис, метамфетамин и фенилнинтропропен.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, после получения разрешения суда следователи провели санкционированный обыск по месту его жительства.
Правоохранители также обнаружили принадлежности необходимые для самостоятельного изготовления наркотиков, поэтому предполагают, что задержанный изготавливал и сбывал наркотические средства. Продавал он их, вероятно, через сайт.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, 33-летний киевлянин.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники уголовного розыска устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к хранению оружия и изготовления и сбыту наркотических средств и психотропных веществ.
Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В полиции сообщили, что после проведения соответствующих экспертиз будет предоставлена дополнительная квалификация действий правонарушителя, в частности относительно незаконного изготовления психотропных средств и организации наркопритона.