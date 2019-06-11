У Дніпрі в підземному переході жінка продавала гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Дніпрі в підземному переході жінка продавала гранати, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
У Дніпрі в Новокодацькому районі, працівники поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході.
У затриманої вилучили дві гранати Ф-1 із запалами. Після обшуку помешкання жінки, правоохоронці знайшли два гранатомети РПГ-26.
Затримана 52-річна жінка раніше була судима за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї.
"Жінку затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу. Відповідно до ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, жінці загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в столичній квартирі виявили арсенал зброї та наркотики.