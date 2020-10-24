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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62240 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88102 просмотра

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4 марта, 13:25 • 103876 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Днепре провели санитарную обработку территорий, прилегающих к избирательным участкам

В Днепре провели санитарную обработку территорий, прилегающих к избирательным участкам

Киев  •  УНН

 • 17927 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Днепровские спасатели провели санитарную обработку территорий, прилегающих к избирательным участкам. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

“В ночь с 23 на 24 октября на территории города Днепр силами 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, с помощью специальных средств и пожарной техники, находящейся на вооружении пожарно-спасательных подразделений осуществлена санитарная обработка улиц и мест массового скопления людей. Особое внимание было уделено территориям, прилегающим к избирательным участкам”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ночи проведена санитарная обработка 272 объектов по всему городу, общая площадь обработанной территории составила около 45 085 кв.м.

Напомним, голосование на местных выборах начнется на избирательных участках по всей стране в воскресенье, 25 октября, с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

Местные выборы в Украине впервые пройдут в условиях пандемии коронавируса, поэтому в Министерстве здравоохранения не исключают вспышки COVID-19 после голосования.

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