У Дніпрі провели санітарну обробку територій, прилеглих до виборчих дільниць

“Вночі з 23 на 24 жовтня на території міста Дніпро силами 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, за допомогою спеціальних засобів та пожежної техніки, яка знаходиться на озброєнні пожежно-рятувальних підрозділів здійснена санітарна обробка вулиць та місць масового скупчення людей. Особлива увага була приділена територіям, прилеглим до виборчих дільниць”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом ночі проведено санітарну обробку 272 об’єктів по всьому місту, загальна площа обробленої території склала близько 45 085 кв.м.

Нагадаємо, голосування на місцевих виборах розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні у неділю, 25 жовтня, з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви. У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

Місцеві вибори в Україні вперше пройдуть в умовах пандемії коронавіруса, тому у Міністерстві охорони здоров’я не виключають спалах COVID-19 після голосування.