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15 марта, 19:03 • 105507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121663 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115303 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103870 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101001 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91213 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Днепре прощаются с жертвами расстрела на "Южмаше"

В Днепре прощаются с жертвами расстрела на "Южмаше"

Киев • УНН

 • 21657 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Днепре в субботу, 29 января, прощаются с жертвами стрельбы на Южном машиностроительном заводе, где 27 января погибли четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, которая работала на КПП. Фото и видео с прощания публикуют местные паблики, пишет УНН.

Детали

Церемония началась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.

На прощание пришло немало людей.

"Пришли родственники, друзья погибших и нацгвардейцы Украины. Также приехал мэр Борис Филатов", - пишут в одном из пабликов.

Также указано, что есть военный оркестр.

Дополнение

В Днепре объявили 28 и 29 января траур из-за расстрела на "Южмаше", где погибли пять человек и пятеро получили ранения. Перед зданием горсовета приспустили стяги.

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