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У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через розстріл нацгвардійців на "Південмаші"

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через розстріл нацгвардійців на "Південмаші"

Київ • УНН

 • 20376 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Дніпрі оголосили 28 та 29 січня траур через розстріл на "Південмаші", де загинуло п'ятеро людей та п'ятеро отримали поранення. Перед будівлею міськради приспустили стяги. Про це УНН повідомляє з посиланням на міськраду.

Цитата

"У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили траурні стрічки", - йдеться в повідомленні.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

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