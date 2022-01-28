У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через розстріл нацгвардійців на "Південмаші"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Дніпрі оголосили 28 та 29 січня траур через розстріл на "Південмаші", де загинуло п'ятеро людей та п'ятеро отримали поранення. Перед будівлею міськради приспустили стяги. Про це УНН повідомляє з посиланням на міськраду.
Цитата
"У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили траурні стрічки", - йдеться в повідомленні.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.