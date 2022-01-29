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У Дніпрі прощаються із жертвами розстрілу на "Південмаші"

У Дніпрі прощаються із жертвами розстрілу на "Південмаші"

Київ • УНН

 • 21658 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Дніпрі у суботу, 29 січня, прощаються із жертвами стрілянини на Південному машинобудівному заводі, де 27 січня загинули четверо нацгвардійців та цивільна жінка, яка працювала на КПП. Фото та відео з прощання публікають місцеві пабліки, пише УНН.

Деталі

Церемонія розпочалася у Палаці культури машинобудівників у Дніпрі.

На прощання прийшло чимало людей.

"Прийшли родичі, друзі загиблих та нацгвардійці України. Також приїхав мер Борис Філатов", - пишуть в одному з пабліків.

Також вказано, що є військовий оркестр.

Доповнення

У Дніпрі оголосили 28 та 29 січня жалобу через розстріл на "Південмаші", де загинуло п'ятеро людей та п'ятеро отримали поранення. Перед будівлею міськради приспустили стяги.

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