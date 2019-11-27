В Днепре полиция задержала группу серийных разбойников

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Днепре за серию нападений полиция задержала преступную группу, в состав которой входили 5 мужчин, которые похитили у пострадавших более 100 тыс. грн. и при обыске у которых нашли оружие и драгоценные вещи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.