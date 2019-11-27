У Дніпрі поліція затримала групу серійних розбійників

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Дніпрі за серію нападів поліція затримала злочинну групу, до складу якої входили 5 чоловіків, які викрали у потерпілих понад 100 тис. грн. і під час обшуку у яких знайшли зброю та дорогоцінні речі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.