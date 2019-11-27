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У Дніпрі поліція затримала групу серійних розбійників

У Дніпрі поліція затримала групу серійних розбійників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Дніпрі за серію нападів поліція затримала злочинну групу, до складу якої входили 5 чоловіків, які викрали у потерпілих понад 100 тис. грн. і під час обшуку у яких знайшли зброю та дорогоцінні речі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

"За скоєння серії розбійних нападів поліція Дніпра затримала злочинну групу. Встановлено, що до складу групи входило п’ять чоловіків віком від 22 до 43 років. Троє з них затримані в порядку ст. 208 КПК України. Стосовно інших збирається доказова база", - йдеться у повідомленні.

Так, 23 вересня до поліції звернулися двоє потерпілих. Вони розповіли, що п’ятеро чоловіків вимагали у них гроші. Під погрозами потерпілі віддали нападникам понад 100 тисяч гривень.

"Спільно з бійцями полку поліції особливого призначення зловмисники були затримані. 24 листопада поліцейські провели за місцем їх проживання та в автомобілях санкціоновані обшуки, в результаті яких було вилучено 4 пістолети, рушницю та патрони", - інформують у поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують, чи могла ця зброя застосовуватись під час скоєння злочинів. Також були вилучені наручні годинники, золоті прикраси, мобільні телефони, боргові розписки та інші речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

"Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила угрупування, яке тероризували п’ять регіонів України через вимагання матеріальних коштів.

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