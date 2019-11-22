СБУ викрила угруповання вимагачів, які тероризували 5 регіонів України

“У межах захисту легального бізнесу та протидії оргзлочинності Служба безпеки України блокувала діяльність кримінальних груп, які тероризували комерсантів та представників органів державної влади у п’яти регіонах країни”, — сказано у повідомленні.

Так, у Одесі співробітники спецслужби припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого шантажували голову однієї з місцевих селищних рад. Зловмисники погрожували посадовцю кримінальним переслідуванням. За владнання проблеми вони вимагали у чоловіка сплати 100 тисяч доларів готівкою та виділення підконтрольним їм комерційним структурам землю на узбережжі Чорного моря орієнтовною вартістю 400 тисяч доларів.

Наразі організатору та одному з активних учасників угруповання здійснено повідомлення про підозру у вимаганні.

“У цьому ж регіоні правоохоронці викрили ще одну кримінальну групу. Мішенями зловмисників були підприємці з Одеської та Миколаївської областей”, — повідомили у СБУ.

Організоване угруповання вимагачів діяло також на Закарпатті. Провокуючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вибивали у комерсантів неіснуючі борги.

У Кременчуці Полтавської області група вимагачів маскувалась під охоронну фірму. Через залякування та розбій вони змушували представників місцевих комерційних структур платити їм “данину”.

Ще два кримінальні угруповання, учасники яких причетні до викрадення та катування людей, СБУ викрила на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників кримінальних угруповань та обставин їхньої протиправної діяльності.

Всього, у цьому році співробітниками підрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю розкрито: 6 замовних убивств; 39 фактів вимагання, поєднаних із застосуванням насильства та зброї; 4 розбійні напади; 3 факти незаконного позбавлення волі та викрадення людини; 2 факти грабежу.

До різних термінів ув’янення засуджено 24 представників кримінального середовища. Заборонено в’їзд в Україну 34 іноземцям, у тому числі 24 “злодіям у законі”.

Ще сімох кримінальників примусово видворено з країни.

Нагадаємо, на Буковині Служба безпеки України попередила контрабанду цигарок на майже 6 млн грн.