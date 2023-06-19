В Днепре накрыли банду наркоторговцев, действовавшую "под крышей" правоохранителей - СБУ

Детали

"По данным следствия, деятельность группировки координировали 4 должностных лица одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, СБУ совместно с ГБР и по материалам внутренней безопасности Нацполиции задержали банду нарокоторговцев, которые в частности обустроили «стационарный пункт» по сбыту метамфетамина в одном из городских СТО, где клиенты могли сразу «попробовать» и приобрести «товар». Реализацию психотропов осуществляли также через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона. Организаторы наркобизнеса, по данным СБУ, ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли.

Во время спецоперации провели более 30 обысков по адресам проживания фигурантов, в местах сбыта психотропов обнаружено более 50 подготовленных к продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений. Правоохранители задержали 9 человек, четверо из которых - сотрудники полиции.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно в создании и участии в преступной организации, приобретении и сбыте наркотических веществ, организации места для употребления наркотиков.

Злоумышленникам грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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