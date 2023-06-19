У Дніпрі накрили банду наркоторговців, що діяла "під дахом" правоохоронців - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Служба безпеки України у понеділок повідомила, що ліквідувала у Дніпрі наркоугруповання, яке діяло «під дахом» місцевих правоохоронців. За даними спецслужби, злочинна організація спеціалізувалася на масовому збуті психотропних речовин у Дніпропетровській області, інформує УНН.
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"За даними слідства, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області", - повідомили у СБУ.
Як зауважується, СБУ спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції затримали банду нарокоторговців, які зокрема облаштували «стаціонарний пункт» зі збуту метамфетаміну в одному з міських СТО, де клієнти могли одразу «спробувати» та придбати «товар». Реалізацію психотропів здійснювали також через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Організатори наркобізнесу, за даними СБУ, щомісяця одержували понад 1,5 млн грн прибутку.
Під час спецоперації провели понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, у місцях збуту психотропів виявлено понад 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів. Правоохоронці затримали 9 осіб, четверо з яких - працівники поліції.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин, організації місця для вживання наркотиків.
Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна.
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