В Днепре марокканец пытался обокрасть израильтян

Марокканец пытался незаметно завладеть IPhone последней модели, принадлежащих двум израильтянам. Однако незамеченным ему остаться не удалось. Тогда злоумышленник попытался скрыться, но был задержан потерпевшими.

Задержанного передали правоохранителям. Начато досудебное расследование ст. 186 УК Украины (грабеж).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время ограбления мужчине нанесли 11 ножевых

Как сообщал УНН, злоумышленник похитил 1 млн грн из машины на глазах у ребенка.

Напомним, у николаевца из автомобиля вытащили сумку с более 15 млн грн.