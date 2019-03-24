В Днепре марокканец пытался обокрасть израильтян
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Днепре гражданин Марокко пытался обокрасть граждан Израиля. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Марокканец пытался незаметно завладеть IPhone последней модели, принадлежащих двум израильтянам. Однако незамеченным ему остаться не удалось. Тогда злоумышленник попытался скрыться, но был задержан потерпевшими.
Задержанного передали правоохранителям. Начато досудебное расследование ст. 186 УК Украины (грабеж).
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Как сообщал УНН, злоумышленник похитил 1 млн грн из машины на глазах у ребенка.
Напомним, у николаевца из автомобиля вытащили сумку с более 15 млн грн.