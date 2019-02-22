Зловмисники відібрали у миколаївця понад 15 млн грн

“Зі слів 52-річного заявника, коли він на своєму автомобілі Range Rover повертався додому, його підрізав Volkswagen темного кольору та змусив зупинитись. Водій вказаного транспортного засобу вийшов та почав кричати про те, що нібито заявник невправно керує своєю автівкою. До водія приєднались його пасажири наблизились до транспортного засобу заявника та порізали колеса на Range Rover. У цей момент під’їхало ще одне авто, з якого вийшли ще декілька незнайомців у темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло та витягли сумку, у якій знаходилось понад 15 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Нападники зникли на двох автомобілях темного кольору ймовірно марки Volkswagen та BMW у напрямку м. Херсон.

Відомості про вказану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 5 т. 186 КК України (грабіж — ред.), що карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Тривають слідчі та оперативні заходи щодо встановлення осіб злочинців та їх затримання.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Васильківській невідомі в масках заблокували “Нісан” потерпілого, розбили скло його машини та забрали з салону сумку, в якій було 40 тисяч доларів США та 350 тис. гривень. Після скоєного правопорушники втекли з місця автомобілем на іноземній реєстрації.



