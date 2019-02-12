У Києві невідомі викрали з авто сумку, де було 40 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві на вулиці Васильківській невідомі в масках заблокували "Нісан" потерпілого, розбили скло його машини та забрали з салону сумку, в якій було 40 тисяч доларів США та 350 тис. гривень. Після скоєного правопорушники втекли з місця автомобілем на іноземній реєстрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
“Чоловік розповів, що двоє невідомих заблокували його машину, а потім розбили скло іномарки та забрали з салону сумку, у якій було 40 тисяч доларів США та 350 тисяч гривень. При цьому потерпілий звук розбитого в автівці скла сприйняв як постріли. Однак на місці не вилучено будь-яких речових доказів, які б вказували на те, що зловмисники стріляли”, — йдеться в повідомленні.
Наразі з метою встановлення всіх обставин злочину триває ретельний огляд місця пригоди та вивчаються записи з камер відеоспостереження.
“Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Голосіївського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 186 — грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві затримано 22-річного мешканця Шевченківського району, який пограбував школярів. Під час затримання, зловмисник чинив опір і намагався втекти. Поліцейський, який намагався його наздогнати, штовхнув чоловіка, у результаті чого той впав і отримав перелом ноги.