У Києві невідомі викрали з авто сумку, де було 40 тисяч доларів

“Чоловік розповів, що двоє невідомих заблокували його машину, а потім розбили скло іномарки та забрали з салону сумку, у якій було 40 тисяч доларів США та 350 тисяч гривень. При цьому потерпілий звук розбитого в автівці скла сприйняв як постріли. Однак на місці не вилучено будь-яких речових доказів, які б вказували на те, що зловмисники стріляли”, — йдеться в повідомленні.

Наразі з метою встановлення всіх обставин злочину триває ретельний огляд місця пригоди та вивчаються записи з камер відеоспостереження.

“Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Голосіївського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 186 — грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві затримано 22-річного мешканця Шевченківського району, який пограбував школярів. Під час затримання, зловмисник чинив опір і намагався втекти. Поліцейський, який намагався його наздогнати, штовхнув чоловіка, у результаті чого той впав і отримав перелом ноги.