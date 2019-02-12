В Киеве неизвестные похитили из авто сумку, где было 40 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве на улице Васильковской неизвестные в масках заблокировали "Ниссан" потерпевшего, разбили стекло его машины и забрали из салона сумку, в которой было 40 тыс. долларов и 350 тыс. гривен. После совершенного правонарушители скрылись с места автомобилем на иностранной регистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Мужчина рассказал, что двое неизвестных заблокировали его машину, а затем разбили стекло иномарки и забрали из салона сумку, в которой было 40 тыс. долларов и 350 000 гривен. При этом пострадавший звук разбитого в машине стекла воспринял как выстрелы. Однако на месте не изъято любых вещественных доказательств, которые бы указывали на то, что злоумышленники стреляли", - говорится в сообщении.
Сейчас с целью установления всех обстоятельств преступления продолжается тщательный осмотр места происшествия и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 - грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве задержан 22-летний житель Шевченковского района, который ограбил школьников. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и пытался убежать. Полицейский, который пытался его догнать, толкнул мужчину, в результате чего тот упал и получил перелом ноги.