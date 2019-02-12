У Києві затримано чоловіка, який грабував школярів

До чергової частини Шевченківського управління звернулися батьки, які вказували, що у їхніх дітей невідомий відбирав мобільні телефони. Поліцейські встановили, що чоловік скоював злочини, коли діти поверталися зі школи додому.

"Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів. У результаті встановили зловмисника, це – 22-річний мешканець Шевченківського району столиці, раніше судимий за скоєння грабежів", - повідомив начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Під час затримання, зловмисник чинив опір і намагався втекти. Поліцейський, який намагався його наздогнати, чоловік штовхнув, у результаті чого той впав і отримав перелом ноги.

Було з’ясовано, що чоловік причетний щонайменше до трьох пограбувань на території Шевченківського району міста Києва, тож правоохоронці перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж – ред.), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу – ред.) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу – ред.) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру. Слідчий готує клопотання до суду про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі троє чоловіків проникали до шкіл через вікна та викрадали електронну техніку, яку пізніше реалізовували через знайомих.