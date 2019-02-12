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В Киеве задержан мужчина, который грабил школьников

Киев  •  УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве задержан 22-летний житель Шевченковского района, который ограбил школьников. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В дежурную часть Шевченковского управления обратились родители, которые указывали, что у их детей неизвестный отбирал мобильные телефоны. Полицейские установили, что мужчина совершал преступления, когда дети возвращались из школы домой.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате установили злоумышленника, это - 22-летний житель Шевченковского района столицы, ранее судимый за совершение грабежей", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и пытался убежать. Полицейский, который пытался его догнать, человек толкнул, в результате чего тот упал и получил перелом ноги.

Было выяснено, что человек причастен как минимум к трем ограблений на территории Шевченковского района города Киева, поэтому правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж - ред.), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа - ред.) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе трое мужчин проникали в школы через окна и похищали электронную технику, которую позже реализовывали через знакомых.

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