Злоумышленники отобрали у николаевца более 15 млн грн

"По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении Херсон.

Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины (грабеж - ред.), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Напомним, в Киеве на улице Васильковской неизвестные в масках заблокировали "Ниссан" потерпевшего, разбили стекло его машины и забрали из салона сумку, в которой было 40 тысяч долларов США и 350 тыс. гривен. После совершенного правонарушители скрылись с места автомобилем на иностранном регистрации.



