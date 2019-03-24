У Дніпрі марокканець намагався обікрасти ізраїльтян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дніпрі громадянин Марокко намагався обікрасти громадян Ізраїлю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Марокканець намагався непомітно заволодіти IPhone останньої моделі, які належать двом ізраїльтянам. Однак непоміченим йому залишитись не вдалося. Тоді зловмисник спробував втекти, але був затриманий потерпілими.
Затриманого передали правоохоронцям. Розпочато досудове розслідування ст. 186 КК України (грабіж).
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Як повідомляв УНН, зловмисник викрав 1 млн грн з машини на очах у дитини.
Нагадаємо, у миколаївця з автомобіля витягли сумку з понад 15 млн грн.