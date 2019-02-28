Поліція затримала зловмисника, який викрав 1 млн грн з машини на очах у дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Одеські поліцейські встановили місце знаходження розшукуваного транспортного засобу та затримали одного з фігурантів пограбування сумки з понад одним мільйоном грн і прикрасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції в Одеській області.
У Біляївському районі на Одещині зловмисник проник до автомобіля потерпілих та на очах їхнього 10-річного сина викрав сумку з грошима та прикрасами на суму понад мільйон гривень. Подія сталася на парковці біля гіпермаркету у Біляївському районі.
Доки чоловік з дружиною робили у магазині покупки, їхній малолітній син чекав на батьків в автомобілі.
Через деякий час хлопчик почув, як задні двері машини відчинилися. Не зважаючи на присутність дитини, незнайомець схопив з сидіння сумку з грошима, документами та золотими прикрасами, сів у автівку, яка на нього чекала, і поїхав геть.
Хлопчик запам’ятав прикмети автомобіля і повідомив їх батькам, а ті – поліцейським.
Для затримання правопорушників в дію був введений оперативний план "Перехват". Завдяки цьому поліцейські встановили місце знаходження розшукуваного транспортного засобу та затримали одного з фігурантів злочину.
Чоловік – громадянин іншої держави – показав місце, де була схована сумка потерпілої після того, як з неї забрали цінне майно. Проте ні грошей, ні прикрас у затриманого не виявилося – вони, ймовірно, залишилися у спільників чоловіка, особи яких наразі встановлюються.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Вживаються заходи по затриманню інших учасників злочину. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі невідомі пограбували місцеву жительку, викравши з її авто гроші та коштовності на загальну суму понад 40 тисяч доларів.