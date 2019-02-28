Полиция задержала грабителя, который похитил 1 млн грн на глазах у ребенка

В Беляевском районе Одесской области злоумышленник проник в автомобиль потерпевших и на глазах их 10-летнего сына похитил сумку с деньгами и украшениями на сумму более миллиона гривен. Происшествие произошло на парковке у гипермаркета в Беляевском районе.

Пока муж с женой делали в магазине покупки, их малолетний сын ждал родителей в автомобиле.

Через некоторое время мальчик услышал, как задняя дверь машины открылась. Несмотря на присутствие ребенка, незнакомец схватил с сиденья сумку с деньгами, документами и золотыми украшениями, сел в машину, которая его ждала, и уехал.

Мальчик запомнил приметы автомобиля и сообщил их родителям, а те - полицейским.

Для задержания правонарушителей в действие был введен оперативный план "Перехват". Благодаря этому полицейские установили местонахождение разыскиваемого транспортного средства и задержали одного из фигурантов преступления.

Человек - гражданин другого государства - показал место, где была спрятана сумка потерпевшей после того, как из нее забрали ценное имущество. Однако ни денег, ни украшений у задержанного не оказалось - они, вероятно, остались у сообщников человека, личности которых устанавливаются.

По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Принимаются меры по задержанию других участников преступления. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе неизвестные ограбили местную жительницу, похитив из ее авто деньги и драгоценности на общую сумму более 40 000 долларов.