Полиция задержала грабителя, который похитил 1 млн грн на глазах у ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Одесские полицейские установили местонахождение разыскиваемого транспортного средства и задержали одного из фигурантов ограбления сумки с более чем одним миллионом грн и украшениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Одесской области.
В Беляевском районе Одесской области злоумышленник проник в автомобиль потерпевших и на глазах их 10-летнего сына похитил сумку с деньгами и украшениями на сумму более миллиона гривен. Происшествие произошло на парковке у гипермаркета в Беляевском районе.
Пока муж с женой делали в магазине покупки, их малолетний сын ждал родителей в автомобиле.
Через некоторое время мальчик услышал, как задняя дверь машины открылась. Несмотря на присутствие ребенка, незнакомец схватил с сиденья сумку с деньгами, документами и золотыми украшениями, сел в машину, которая его ждала, и уехал.
Мальчик запомнил приметы автомобиля и сообщил их родителям, а те - полицейским.
Для задержания правонарушителей в действие был введен оперативный план "Перехват". Благодаря этому полицейские установили местонахождение разыскиваемого транспортного средства и задержали одного из фигурантов преступления.
Человек - гражданин другого государства - показал место, где была спрятана сумка потерпевшей после того, как из нее забрали ценное имущество. Однако ни денег, ни украшений у задержанного не оказалось - они, вероятно, остались у сообщников человека, личности которых устанавливаются.
По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Принимаются меры по задержанию других участников преступления. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе неизвестные ограбили местную жительницу, похитив из ее авто деньги и драгоценности на общую сумму более 40 000 долларов.