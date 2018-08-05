В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа в 1.30 на пр. Слободского г. Днепр в районе электроопоры", - говорится в сообщении.



Как отмечается, во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия.



Сейчас следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, 3 августа в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов 1991 и 1996 года рождения.



