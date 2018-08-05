У Дніпрі Lexus на смерть збив двох пішоходів

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня о 1.30 на пр. Слобожанського м. Дніпра в районі електроопори", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, під час руху водій автомобіля Lexus RX 350 здійснив наїзд на невстановлених жінку та чоловіка віком 30-35 років, які перетинали проїжджу частину. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події.



Наразі слідчі дії тривають. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, 3 серпня у селищі Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар на смерть збив подружжя 1991 та 1996 року народження.



