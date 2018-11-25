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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102711 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108277 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144467 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140594 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134466 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127356 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167980 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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В Днепре легковушка влетела в столб, пострадали два ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня утром в Днепре в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2109 со столбом пострадали три человека, в том числе, дети. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

"25 ноября в 6:47 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Набережная Заводская Новокодацького района города Днепр. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2109" допустил столкновение с электрической опорой, в результате чего пострадали 3 человека, из них 2 человека были зажаты в автомобиле ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГоСЧС, спасателями с помощью специального оборудования было высвобождены пострадавшие из поврежденной машины и переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Данные пострадавших устанавливаются.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в Днепре спасатели помогли освободить пострадавшего водителя автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие.

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