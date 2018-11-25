В Днепре легковушка влетела в столб, пострадали два ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня утром в Днепре в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2109 со столбом пострадали три человека, в том числе, дети. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"25 ноября в 6:47 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Набережная Заводская Новокодацького района города Днепр. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2109" допустил столкновение с электрической опорой, в результате чего пострадали 3 человека, из них 2 человека были зажаты в автомобиле ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГоСЧС, спасателями с помощью специального оборудования было высвобождены пострадавшие из поврежденной машины и переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Данные пострадавших устанавливаются.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в Днепре спасатели помогли освободить пострадавшего водителя автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие.