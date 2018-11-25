У Дніпрі легковик влетів у стовп, постраждало дві дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні вранці у Дніпрі внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 із стовпом постраждало три особи, у тому числі, діти. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
“25 листопада о 6:47 до служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля „ВАЗ 2109 “ допустив зіткнення з електричною опорою, внаслідок чого постраждало 3 особи, з них 2 особи були затиснуті в транспортному засобі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДСНС, рятувальниками за допомогою спеціального обладнання було вивільнено постраждалих з пошкодженої автівки та передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Дані постраждалих встановлюються.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники допомогли вивільнити постраждалого водія автомобілю, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.