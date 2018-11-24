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ДТП у Дніпрі: рятувальники допомогли вивільнити постраждалого водія

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпрі рятувальники допомогли вивільнити постраждалого водія автомобілю, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.

“23 листопада о 19:48 до служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Яснополянській Соборного району міста Дніпро. За вказаною адресою направлено відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — вказано у повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події, встановлено, що водій легкового автомобілю “Славута” допустив зіткнення транспортного засобу з електричною опорою.

“Співробітниками ДСНС, під наглядом медичних працівників, за допомогою спеціальних медичних нош, чоловіка, 1987 року народження, було вилучено з автомобілю та доправлено до карети швидкої медичної допомоги. Постраждалого водія транспортного засобу госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова”, — додали у прес-службі.

До робіт залучено 2 чоловіка особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області автомобіль, яким керував нетверезий чоловік, збив вагітну жінку з візком, у якому сиділа дворічна дитина.

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