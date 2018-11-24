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ДТП в Днепропетровске: спасатели помогли освободить пострадавшего водителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепре спасатели помогли освободить пострадавшего водителя автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

“23 ноября в 19:48 в службу спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Яснополянской Соборного района города Днепр. По указанному адресу направлено отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, — указано в сообщении.

По прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что водитель легкового автомобиля “Славута” допустил столкновение транспортного средства с электрической опорой.

“Сотрудниками ГСЧС, под наблюдением медицинских работников, с помощью специальных медицинских носилок, мужчины, 1987 года рождения, был изъят из автомобиля и доставлен в карету скорой медицинской помощи. Пострадавшего водителя транспортного средства госпитализированы в Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова”, — добавили в пресс-службе.

К работам привлечены 2 человека личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, сбил беременную женщину с коляской, в которой сидела двухлетний ребенок.

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