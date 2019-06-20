В Днепре мужчина шел освобождать задержанного товарища, примотав к руке нож
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Днепре мужчина примотал скотчем к руке нож и шел освободить задержанного товарища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.
Так, 19 июня, около 22:00 в полицию поступило сообщение, что на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Слобожанский у ресторана неизвестный с ножом в нетрезвом кого-то ищет.
Патрульные прибыли по адресу и обнаружили мужчину, который примотал скотчем к руке кухонный нож.
“Он вел себя агрессивно, угрожал полицейским и не реагировал на требования успокоиться и положить нож на землю. В результате после предупреждения о применении оружия мужчину задержали, забрали нож, и надели наручники”, — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что таким образом мужчина хотел прийти на помощь своему товарищу, которого полицейские задержали и доставили в участок за хулиганство, а именно — приставание к прохожим с ножом в нетрезвом состоянии.
На обоих товарищей патрульные составили административные материалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст.178 КУоАП (Пребывание в пьяном виде в общественном месте).
Напомним, в столичной больнице нетрезвый мужчина напал с ножом на медиков.